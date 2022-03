Wetter für München und Bayern: Viel Sonne, aber weiterhin kühl

Die Woche bringt viel Sonne, warm einpacken sollten wir uns trotzdem. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

München - Unter andauerndem Hochdruckeinfluss wird aus Osten kalte Festlandsluft nach Bayern geführt, vermeldet der Deutsche Wetterdienst. Das sorgt für wolkenlose und sonnige Tage, die Temperaturen bleiben aber im einstelligen Bereich.

Tagsüber zeigt sich die ganze Woche lang die Sonne - wenn es auch bei wolkenfreiem Himmel kühl ist - bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen in den Minusbereich.

Wetter in München und Bayern:

Mittwoch ist der einzige Tag, an dem sich die Sonne etwas seltener zeigt, was nicht zuletzt an den kompakter auftretenden Wolkenfeldern liegt. Bei schwachem Wind kündigen sich Höchsttemperaturen zwischen 5 und 10 Grad an.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen die Wolkenfelder ab, morgens steigt bei Minustemperaturen örtlich Nebel auf.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage