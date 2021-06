Wetter für München und Bayern: Viel Regen, kaum Sonne - Jetzt wird's greislig!

Dunkle Wolken, viel Regen und kaum Sonne: Die nächsten Tage in Bayern und München werden ungemütlich. Die Wettervorhersage.

München - Der Sommer legt eine kurze Pause ein: Die nächsten Tage in Bayern werden greislig, fast den ganzen Tag über gibt es bis mindestens Freitag dunkle Wolken und viel Regen. Die Sonne zeigt sich dabei kaum bis gar nicht.

Auch die Temperaturen sacken ab. Während am Dienstag noch maximal 25 Grad erwartet werden, sind es am Mittwoch bereits 20 Grad und am Donnerstag schließlich 14 Grad. Mit dem Bade- und Biergarten-Wetter ist's dann also erstmal vorbei.

Zum Wochenende hin wird das Wetter dann wieder etwas besser. Die Sonne zeigt sich öfter, zudem sollen - Stand jetzt - zumindest der Samstag und Sonntag weitestgehend niederschlagsfrei bleiben.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage