Wetter für München und Bayern: Viel Nebel, nur in den Alpen sonnig

In München ist es weitestgehend neblig und kühl. In den Bergen zeigt sich hingegen die Sonne. Die Temperaturen sinken, Schnee ist allerdings nicht zu erwarten.

Viele Wolken über München in der Woche vor Weihnachten.

München - Es wird vorerst nichts mit einer weißen Vorweihnachtszeit. In der Landeshauptstadt bleibt es in den kommenden Tagen kühl und neblig. Auch im restlichen Bayern zeigt sich die Sonne nur vereinzelt. Am Wochenende wird es wieder kühler und es ist örtlich mit Glätte zu rechnen.

Viel Nebel und etwas Sonne in Bayern

Der Freitag startet neblig in Bayern. Tagsüber lockert die Bewölkung örtlich auf und vielerorts zeigt sich dann die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 8 Grad. Nachts kühlt es wieder bis deutlich unter den Gefrierpunkt ab. Außer in den Alpen, wo es auch nachts klar ist, kommt der Nebel zurück.

Auch der Samstag beginnt wieder mit Nebel, örtlich Sprühregen. Im Alpenvorland zeigt sich stellenweise die Sonne. Es werden Maximalwerte zwischen 2 und 8 Grad erreicht.

In der Nacht zu Sonntag breitet sich wieder Nebel und Hochnebel aus. Die Temperaturen können bis unter 0 Grad fallen, in Alpentälern bei zum Teil klaren Himmel sogar bis -7 Grad. Im Süden Vorsicht wegen streckenweiser Glätte durch gefrierende Nässe.

Am Sonntag in den Alpen und auch im -vorland zeigt sich wieder die Sonne. Ansonsten ist es meist stark bewölkt oder trüb durch Nebel und Hochnebel. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage