Wetter für München und Bayern: Viel Nebel, am Sonntag sonniger

Sonne und Wolken wechseln sich ab. Denn: Über Mitteleuropa liegt ein stabiles Hochdruckgebiet. Vormittags ist aber mit Nebel zu rechnen.

München - Am Freitag löst sich der Neben nur langsam auf, doch dann scheint die Sonne wieder. Im Umfeld von Donau und Naab kann es den ganzen Tag trüb bleiben. Die Nächte sind teils wolkig, teils klar. Tiefstwerte +4 bis -2 Grad.

Nebel und Hochnebel halten sich

Der Nebel wird auch am Samstagvormittag dominieren. An der Donau und in Teilen des Alpenvorlandes bleibt es gar ganztägig trüb. Im restlichen Bayern scheint die Sonne, nur um Süden wird es dichtere Wolkenfelder geben. Im Dauergrau um 6, sonst 8 bis 15 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage