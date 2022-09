Wetter für München und Bayern: Verregnetes erstes Wiesn-Wochenende

Wettertechnisch wird's ein ungemütlicher Wiesn-Auftakt: Ein aus Finnland kommendes Tief sorgt für ein kühles und nasses erstes Wochenende auf dem Oktoberfest.

München - Regen und maximal elf Grad – das Wetter macht ausgerechnet zum ersten Wiesn-Auftakt nach zwei pandemiebedingt abgesagten Festen nicht mit. Dennoch fiel der Oktoberfest-Start am Samstag natürlich nicht ins Wasser.

Baumgärtner: "Wer eine vernünftige Lodenjacke hat, ist gut gekleidet"

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) strömt derzeit "polare Meeresluft nach Deutschland" und sorgt dafür, dass sich über das Wochenende hinaus ein unbeständiger und kühler Witterungsabschnitt ankündigt.

Am Sonntag bei meist starker Bewölkung gelegentlich, im Norden und Osten Bayerns im Tagesverlauf wieder häufiger Regen. In den Alpen bis etwa 1.500 Meter, im Bayerischen Wald anfangs bis 1.200 Meter herab Schnee.

Wetter in München: Auch beim Trachtenumzug wird's ungemütlich bleiben

Zudem wird es windig - also gefühlt noch kälter. Bis Montagmorgen in den Hochlagen des Bayerischen Waldes soll es ebenfalls stürmische Böen, in Gipfellagen auch Sturmböen bis 85 km/h geben. Zum Wochenbeginn dann wechselnd bis stark bewölkt - im westlichen Alpenvorland blinzelt zeitweise die Sonne durch.

Ein warmer Altweibersommer ist nicht in Sicht

"Ein warmer Altweibersommer ist nicht in Sicht", sagt Dominik Jung, "zwar deutet sich nächste Woche wieder mehr Sonnenschein an, aber es bleibt dabei eben auch kühl". Laut der Prognose von "wetter.com" werden in München in der zweiten Wochenhälfte Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad erwartet. Immerhin soll es trocken bleiben, was die Schausteller freuen dürfte. Für die sind nasskalte Wiesn-Tage pures Gift fürs Geschäft.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage