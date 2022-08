Wetter für München und Bayern: Unwetterwarnung – Hochwasser an der Isar möglich!

Ab Freitagmorgen wird es nass. Für München besteht eine amtliche Unwetterwarnung vor Dauerregen – der Niederschlag könnte auch für Hochwasser sorgen.

München - In zahlreichen Landkreisen Südbayerns wird angesichts hoher erwarteter Niederschlagsmengen am Freitag und Samstag vor Hochwasser gewarnt.

Flüsse wie Loisach, Ammer und Isar könnten zum Teil die Hochwassermeldestufe 1 erreichen, wie die zuständigen Wasserwirtschaftsämter meldeten. Das könnte "stellenweise kleinere Ausuferungen" bedeuten. Bei der Isar ist im Bereich München auch Meldestufe 2 möglich, es könnten also land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden – zudem könnte es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Freitag im Süden Bayerns und in der Oberpfalz länger anhaltende Niederschläge und vor allem in Alpennähe teils heftigen Starkregen. Auch am Samstag werden vor allem am Nachmittag von Nordwesten verbreitet Schauer und Gewitter erwartet.

Amtliche Unwetterwarnung für München

Unter anderem auch für München besteht eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen, die Warnung des DWD gilt von Freitagmorgen (6 Uhr) bis Samstagmorgen (8 Uhr). In dieser Zeit kann es im Münchner Stadtgebiet zu Niederschlagsmengen zwischen 50 und 80 Litern pro Quadratmeter kommen.

"Der heftigste Regen zeichnet sich etwa vom bayerischen Alpenvorland bis zum Schwarzwald von Freitagfrüh bis in den Samstag hinein ab. Punktuell kommen hier mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden zusammen – das ist normalerweise die Monatsmenge für den gesamten August", sagt Björn Goldhausen, Meteorologe und Sprecher von "WetterOnline". Demnach seien auch Sturzfluten möglich, kleine Bäche oder Flüsse könnten rasch zu einem reißenden Strom anschwellen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage