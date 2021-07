Wetter für München und Bayern: Unwetterwarnung für Bayern - Keine größeren Schäden in der Nacht

Kräftige Gewitter können auch am Sonntag in einigen Teilen Bayerns für Sturmböen, Starkregen und Hagel sorgen. Besonders an den Alpen und im Bayrischen Wald warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schweren Unwettern.

München - Bei Höchsttemperaturen von 21 bis 27 Grad kann es auch in der Mitte Bayerns heftige Gewitter geben. Der Montag wird trockener und zeitweise kommt die Sonne hervor. Erst gegen Ende des Tages kann es erneut gewittern.

Ortsweise kam es auch in der vergangenen Nacht in Schwaben, Oberbayern und Franken zu heftigen Unwettern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. So verzeichnete die Polizei in Schwaben mehrere Einsätze wegen kleinerer Überschwemmungen. Zwischenzeitlich wären zudem Hagelkörner so groß wie Golfbälle in der Region um Kempten vom Himmel gekommen, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtete. Im Vergleich zu dem Hochwasser der vergangenen Wochen blieben größere Schäden oder Überschwemmungen im Freistaat allerdings aus.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage