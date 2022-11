Wetter für München und Bayern: Schnee und Glätte am Wochenende

Das schöne Spätherbstwetter ist vorbei: Das Wochenende bringt hier und da Schnee bis in tiefe Lagen, es bleibt kalt. Das Wetter für München und Bayern.

Ein Kreuz und eine Kirchturmspitze des Doms spiegeln sich in dem mit Herbstblättern bedeckten Hofgarten in einer Pfütze.

München - Kündigt sich so langsam der Winter an? Regenschauer prägen den Freitag, in der Nacht geht der Regen im Nordosten Bayerns dann bis in tiefe Lagen in Schnee über.

In der Nordosthälfte könnte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) durch Schnee oder Überfrieren glatt werden. Ein ähnliches Bild zeigt sich dann am Samstag: In einem Streifen von den nördlichen Mittelgebirgen bis zum Bayerischen Wald gibt es leichte bis mäßige Niederschläge, oft bis in tiefe Lagen als Schnee.

Am Sonntag lässt der Regen nach

Andernorts gebietsweise etwas Regen oder Regenschauer. An den östlichen Mittelgebirgen, vor allem aber im Vogtland kündigt sich leichter Dauerfrost an. Auch in der Nacht zum Sonntag soll es im Norden und Osten weiterhin etwas Schnee samt Glätte geben - sonst nur einzelne Schauer.

Am Sonntag ist es meist stark bewölkt oder bedeckt, im Süden scheint über Mittag aber auch mal die Sonne - es bleibt überwiegend trocken. In der Nacht zum Montag kommt von Westen her eine Regenfront, vereinzelt besteht dann am Morgen Gefahr durch gefrierende Nässe.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage