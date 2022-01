Wetter für München und Bayern: Ungemütlich mit Regen, Schnee und viel Wind

Zum Wochenende hin kündigen sich turbulente Wetter-Wendungen an: Regen, Schnee und heftigen Windböen wechseln sich ab.

München - In Richtung Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern vielerorts auf unbeständiges Wetter mit Wolken, Regen und Wind einstellen.

Schneefall und stürmischer Wind an den Alpen

Nachdem sich am Vormittag die streckenweise auftretende Glätte durch Schnee und vielerorts auch Glatteis gelegt hat, wartet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein wolkenreicher, windiger Freitag.

An den Alpen gibt es länger andauernden Schneefall, und im Bergland wird's auch stürmisch. Für die Nacht zum Samstag kündigen sich nach Südosten hin abziehende Schneeschauer an. Glätte durch Schneematsch oder gefrierende Nässe möglich.

Wetter in Bayern: Ein durchwachsenes Wochenende wartet

Am Samstag ziehen laut DWD erneut viele Wolken auf, etwas Sonne gibt es am ehesten anfangs im südlichen Bayern. Zeitweise etwas Regen, im Osten anfangs noch Schnee - dort ist örtlich auch Glatteis nicht ausgeschlossen. In Böen starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. Nachts dann von Nordwesten her neuerlich Regen, im Umfeld der Mittelgebirge später auch Schneeschauer.

Auch der Sonntag ist eher durchwachsen, die Sonne blinzelt nur phasenweise durch die Wolkendecke. Vor allem an den östlichen Mittelgebirgen und Alpen regnet es, in höheren Lagen sind es Schneeschauer. Und es bleibt windig, teilweise auch mit Sturmböen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage