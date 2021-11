Wetter für München und Bayern: Typische Herbst-Tristesse am Wochenende

Ungemütlich graues Novemberwetter gibt's am Wochenende: Dunkle Wolken am Himmel und immer wieder Schauer.

Am Wochenende ist in München von der Sonne nichts zu sehen. (Symbolbild)

München - Langsam aber sicher setzt sich das typische Novemberwetter doch durch. Kaum noch Sonne, dafür bleibt uns der Nebel und Frost nicht erspart.

Viel Nebel und Regen am Wochenende

Das Wochenende wird neblig und regnerisch. Am Samstag ist mit leichtem Regen zu rechnen. Am Sonntag geht es so ähnlich weiter - es bleibt grau und ungemütlich, es gibt immer wieder Schauer. Auch am Montag zeigt sich die Sonne nur selten.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage