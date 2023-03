Wetter für München und Bayern: Trüber Wochenstart

Das Wochenende geht ungemütlich zu Ende, doch zur Wochenmitte hin kehrt der Frühling zurück. Das Wetter für München.

München - Couch-Wetter zum Wochenstart: Vorerst bleibt es grau und kalt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Am Sonntagvormittag und im weiteren Verlauf ist es in Bayern stark bewölkt, gebietsweise mit schwachen Regen- oder Schneeschauern. Größere Aufhellungen zeigen sich am ehesten am Alpenrand. Dazu bläst ein böiger bis frischer West- bis Nordwestwind.

Wärmer in Richtung Wochenmitte

Genaus ungemütlich startet dann die neue Woche. Am Montag gehen nördlich der Donau einzelne Schnee-, Regen- und Graupelschauer nieder, im Süden bleibt es dafür meist trocken, aber auch dort bedeckt.

Die starke Bewölkung zieht sich in den Dienstag, gebietsweise mit Schnee, in tiefen Lagen mit Regen. Dem Süden beschert der Frühling einige sonnige Abschnitte, es wird deutlich wärmer - die Temperaturen klettern in den zweistelligen Bereich,

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage