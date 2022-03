Wetter für München und Bayern: Trüb bei milden Temperaturen, am Wochenende wird es sonnig

Es mehren sich die Wolken und Schauer in München und Bayern. Die Temperaturen bleiben zweistellig. Zum Start ins Wochenende wird´s wieder schöner.

In den nächsten Tagen wird es in München wieder regnerisch. (Symbolbild)

München - In Bayern bleibt das Wetter in den nächsten Tagen durchwachsen.

Auch am Donnerstag wird es im Freistaat bedeckt und trüb, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Gebietsweise kann es auch zu mäßigem Wind kommen. In Oberbayern werden Temperaturen jenseits der zehn Grad erwartet.

Saharastaub auch am Donnerstag in München und Bayern

Vielerorts auch gelb-bräunlich getrübter Himmel durch Saharastaubpartikel.

Am Dienstag war das Phänomen bereits in den Alpen und in München zu bestaunen. Am Mittwoch konnte das Phänomen dann in ganz Bayern bestaunt werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage