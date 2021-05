Wetter für München und Bayern: Tiefdruckgebiete durchkreuzen Vatertags-Ausflüge

Das gute Wetter hat sich erstmal wieder verabschiedet, auch in den kommenden Tagen bleibt es ungemütlich. Der Wetterdienst warnt jetzt sogar vor Dauerregen in Bayern.

Das Wetter schlägt um, in den nächsten Tagen wird es wieder regnerischer. (Archivbild)

München - Der Trend der letzten Tage setzt sich fort: Das Wetter in Bayern bleibt wenig frühlingshaft, stattdessen ist Regenwetter angesagt. Die Tiefdruckgebiete Jodocus und Kai waren laut Deutsche Wetterdienst (DWD) daran Schuld, dass der Vatertag in etlichen Regionen buchstäblich ins Wasser fiel. Für die Westhälfte Bayerns warnte der DWD vor kurzen Gewitterschauern mit Starkregen und Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometern.

Kühle Meeresluft soll demnach auch auf absehbare Zeit das Wetter in Bayern bestimmen. Bis Freitag rechnet der DWD im Umfeld der östlichen Mittelgebirge mit gebietsweise 5 bis 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die Sonne ist demnach bis Sonntag wahrscheinlich nur selten zu sehen. Häufig wird es regnen.

Das in Teilen Bayerns kühle und regnerische Wetter hat dazu beitragen, dass es an Christi Himmelfahrt sowohl auf den Straßen als auch an beliebten Ausflugszielen eher ruhig zuging. Der Polizei waren zunächst keine gravierenden Vorfälle bekannt.

Auch am Donnerstag regnet es

Am Donnerstag bleibt es nass, die Sonne schaut bei bewölktem Himmel und viel Regen nicht heraus. Auch die Temperaturen bewegen sich wie schon am Vortag im unteren zweistelligen Bereich. Derzeit sind maximal 13 Grad vorgesehen.

Am Freitag klart es wieder etwas auf, die Sonne zeigt sich hin und wieder. Von einem Wetterumschwung kann aber noch nicht die Rede sein. Auch zum Start ins Wochenende kann es immer wieder zu Regen kommen. Am Samstag gibt es zumindest Morgens noch einige Sonnenstrahlen, diese werden dann jedoch wieder von Wolken und Schauern abgelöst.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage