Wetter für München und Bayern: Temperaturen sinken – der Herbst ist da

Vor dem Wiesn-Start am Samstag kommt der Kälteeinbruch. Es wird regnerisch und manchmal auch sonnig. Der Herbst ist in Bayern angekommen.

München - Das war's wohl wirklich mit dem Spätsommer in München und Bayern! Bereits ab Donnerstag wird es kühler, ein richtiger Kälteeinbruch wird dann zum Wochenende erwartet – ausgerechnet zum Start der Wiesn.

Am wärmsten soll es am Donnerstag noch im Chiemgau werden (23 Grad). Ansonsten gebietsweise Starkregen, auch Gewitter sind möglich. Auch am Freitag gibt es viele Wolken. Mit 13 bis 18 Grad ist es spürbar kühler.

Nasser Wiesn-Start am Samstag

Zum Wiesn-Start am Samstag (17. September) könnte es nass werden. "Die Chancen auf eine trockene und warme Oktoberfesteröffnung am Wochenende stehen schlecht", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bedeckt wird es sein – und immer wieder Regen geben.

Wiesn-Besucher müssen sich warm anziehen, wenn sie beim Anstich am Samstag nicht frieren wollen: Mehr als 12 Grad sind vermutlich kaum drin.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage