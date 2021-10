Wetter für München und Bayern: Sturmwarnung für München - Probleme auf der Stammstrecke

Sturmtief "Ignatz" hat am frühen Donnerstagmorgen seinen Zug über Deutschland begonnen. Für München besteht eine amtliche Sturmwarnung, auf Straßen und Schienen gibt es bereits erste Probleme.

München - Am Donnerstag stürmt es in ganz Deutschland, Grund dafür ist Tief "Ignatz". Im Laufe des Tages rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben.

Sturmwarnung auch für München

Auch für München besteht eine amtliche Sturmwarnung des DWD. "In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h gerechnet werden", schreiben die Meteorologen. Aktuell gilt die Warnung für München bis 18 Uhr.

In der Stadt gibt es auch bereits erste Probleme auf Straßen und Schienen: Die Polizei teilte gegen 10 Uhr mit, dass die Kreuzung Agnes-Bernauer-Straße/Von-der-Pfordten-Straße wegen Sturmschäden gesperrt sei. Autofahrer sollen den Bereich umfahren.

Sturm in München: Verspätungen bei der S-Bahn

Auch bei der S-Bahn kommt es zu Beeinträchtigungen. Laut Deutscher Bahn (DB) können sich die S-Bahnen auf der Stammstrecke "witterungsbedingt" um bis zu 15 Minuten verspäten. Auf den Außenästen kann es sogar zu Verspätungen von bis zu 25 Minuten kommen. Zudem sind auf der S3 zwischen Pasing und Olching derzeit keine S-Bahnen unterwegs, stattdessen sind Busse im Einsatz. Grund dafür ist die Reparatur einer Oberleitung.

Wegen Gegenständen, vermutlich Ästen, in der Oberleitung ist zudem die Bahnstrecke zwischen Laim und Moosach in beide Richtungen gesperrt. Reisende, die zum Münchner Flughafen müssen, sollen laut Bahn die Alternativlinie S8 nutzen.

Wetter-Experten: "Kurzlebige Tornados" sind nicht ausgeschlossen

In der Nordhälfte Deutschlands warnte der Wetterdienst vor ostwärts ziehenden Gewittern, bei denen orkanartige Böen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde wehen könnten. "Kurzlebige Tornados" seien dabei nicht ausgeschlossen, hieß es.

Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind den DWD-Angaben zufolge von Westen her wieder nach. Es wird insgesamt kühler. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Westen und Norden zwischen 12 und 15 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage