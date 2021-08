Wetter für München und Bayern: Sturmböen, Hagel und Tornadogefahr

Der Sommer gönnt sich eine Pause: Am Sonntagabend droht Sturm und stellenweise sogar Tornados. Bis zur Wochenmitte bleiben die Temperaturen dann mild, aber die Regenschirme besser in Griffweite.

In München drohen derzeit keine Tornados - aber Gefahr durch herumwehende Äste, fallende Dachziegel oder umstürzende Gegenstände. (Archivbild)

München - Für sieben Kreise in Bayern gilt derzeit eine Unwetterwarnung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet (Stand: 22. August 16.00 Uhr). Besonders nördlich von München färbt sich die Wetterkarte derzeit rot.

Dabei sollen in kurzer Zeit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter abregnen. Die starken Unwetter können sich besonders im Norden und Nordosten Bayerns über mehrere Stunden hinziehen. Dazu droht Hagelschlag mit kleinen bis mittleren Korngrößen von bis zu zwei Zentimetern.

Für das westliche Franken schließt der DWD vereinzelte, kleinere Tornados nicht aus.

In der Nacht zum Montag soll sich die Wetterlage wieder etwas beruhigen, aber nass bleibt es: Der Wochenstart wird wolkig und verregnet, am Montagmorgen ist Dauerregen möglich, besonders im Süden Bayerns. Stellenweise sollen Regenmengen um 25 Liter pro Quadratmeter in etwa 12 Stunden niederregnen.

Eine Frau geht bei strömenden Regen mit ihrem Hund und einem bunten Regenschirm in München spazieren. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Das Regenwetter zieht sich bis zur Wochenmitte hin - bei gemäßigten, milden Temperaturen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage