Wetter für München und Bayern: Stürmisches Wochenende erwartet

Am Donnerstag fegte Sturmtief "Nasim" über Bayern – auch die kommenden Tage werden eher ungemütlich. Einen wirklichen Wetterumschwung gibt es erst zum Start in die neue Woche.

Auch in den kommenden Tagen wird es in München regnen und stürmen. (Symbolbild)

München - Das Sturmtief "Nasim" ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Kilometern pro Stunde über Bayern gezogen. Die stärksten Orkanböen seien am Donnerstag an der Zugspitze gemessen worden, sagte ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Bereits am Vormittag habe der Sturm vor allem im südlichen Teil des Freistaats viele Regenschauer mit sich gebracht. In der Nacht zum Freitag schwächte sich der Wind etwas ab – zuvor kam es aber zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte rückten wegen umgefallener Bäume, herabfallender Äste oder verwehter Gegenstände aus.

Auch das Wochenende wird stürmisch

Auch in den kommenden Tagen soll es nach Angaben des DWD-Experten stürmisch bleiben. Ein weiteres Tief werde im Laufe des Freitags südlich der Donau wieder zu starken Windböen führen. In Franken soll es vor allem in der Nacht zum Samstag viel regnen und in höheren Lagen auch Schneefall geben.

Erst am Montag werde es zu einem Wetterumschwung kommen, wodurch die Temperaturen in Bayern steigen. Am Dienstag und Mittwoch soll es dann über 20 Grad warm werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage