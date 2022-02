Wetter für München und Bayern: Stürmisch ins Wochenende

Am Freitagabend kündigt sich von Hessen her ein schwerer Sturm an, und auch am Wochenende wüten starke Windböen. Es bleibt trüb, Besserung gibt es am Sonntag. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

Am Donnerstag zog Sturmtief "Ignatz" über Bayern - und auch in den nächsten Tagen kann es zu heftigen Sturmböen kommen.

München - Bayern stehen stürmische Tage bevor. Der zumeist regnerisch-trübe Freitag - im Alpenvorland ist es vorwiegend trocken und sonnig - mündet am Abend in auffrischenden Wind mit starken bis stürmischen Böen, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Abends droht von Hessen her ein schwerer Sturm.

Am Samstagvormittag bleibt es stürmisch - besonders im nördlichen Franken und auf den Bergen orkanartig. Im Laufe des Tages schneit es an den Alpen dann weniger. Von Norden her lockert es zunehmend auf, und es zeigt sich gebietsweise die Sonne. In der Nacht zum Sonntag regnet es dann, oberhalb etwa 400 bis 700 Metern schneit es - und es kann glatt werden.

In der Nacht zum Freitag wird es wieder mehr regnen; in den nördlichen Mittelgebirgen sogar schneien. Die Temperaturen liegen nur noch zwischen 1 und 6 Grad.

Wetter in München: Immer wieder starker Wind - auch in heftigen Böen

Am Sonntag ist es laut DWD in Alpennähe wechselnd bewölkt und nach dem nassen Start weitgehend trocken. Es weht ein frischer Südwestwind, in Böen auch im Flachland stürmisch. Auch zu Wochenbeginn kündigen sich verbreitet stürmische Böen bis schwere Sturmböen an.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage