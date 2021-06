Wetter für München und Bayern: Starke Hitze und Waldbrandgefahr

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Die einen freut's, die anderen graust's. Während die Temperaturen weiter in die Höhe klettern, steigt auch die Gefahr von Waldbränden in Bayern.

München - Die Böden trocken, am Himmel kaum ein Wölkchen in Sicht: In den kommenden Tagen ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Bayerns hoch.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Donnerstag bei etwa der Hälfte seiner Stationen im Bundesland mit der zweithöchsten von fünf Waldbrand-Gefahrenstufen. Beim unterfränkischen Arnstein-Müdesheim herrscht laut der DWD-Vorhersage vom Mittwoch sogar die höchste Stufe, in den restlichen Regionen Bayerns Stufe drei, also "mittlere" Waldbrandgefahr.

Temperaturen in Bayern steigen auf bis zu 36 Grad

Mit Feuchtigkeit von oben ist demnach erstmal nicht zu rechnen: Der DWD erwartet in den kommenden Tagen meist trockenes Wetter, reichlich Sonne und am Donnerstag Temperaturen bis zu 36 Grad.

Es werde verbreitet heiß: bis zu 29 Grad in den Alpentälern und bis zu 36 Grad in Mainfranken. Auch am Freitag bleibt es demnach in weiten Teilen Bayerns meist sonnig bei 30 bis 35 Grad. Die Waldbrandgefahr bleibt auch am Freitag und am Wochenende in vielen Regionen hoch.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage