Wetter für München und Bayern: Spätsommerliches Wochenende

Auf angenehmes Spätsommerwetter können sich die Menschen in weiten Teilen Bayerns am Wochenende freuen. Die neue Woche beginnt dann bewölkt.

München - Goldener September: Der Samstagnachmittag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in ganz Bayern mild und sonnjg bei Temperaturen über 20 Grad.

Am Sonntag kann es nach DWD-Prognosen in Franken, Schwaben und am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter geben. Sonst erwarten die Meteorologen von Oberfranken bis in den Chiemgau viel Sonne und Temperaturen bis 26 Grad.

Erst in der Nacht zum Montag zieht es zu: Schauerartige Regenfälle drücken die Temperaturen mancherorts auf um die zehn Grad. Die neue Woche beginnt windig und regnerisch, die Temperaturen fallen im Vergleich zum Wochenende spürbar ab

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage