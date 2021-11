Wetter für München und Bayern: Sonntag wird sonnig, ab Montag dann kühl und regnerisch

Das Wetter ist am Wochenende und zum Wochenstart durchwachsen. Am Sonntag zeigt sich der November nochmals von seiner sonnigen Seite, zum Wochenstart wird es kühler und teils regnerisch.

München - Das Wochenende in München und Bayern ist durchmischt. Am Samstag dominieren noch Nebel und Wolken, am Sonntag setzt sich dann im Laufe des Tages vielerorts die Sonne immer mehr durch und verwöhnt uns noch mit ein paar schönen Stunden.

Der Sonntag wird noch einmal richtig schön

Die neue Woche beginnt herbstlich kühl mit viel Wolken und gebietsweise leichten Regenschauern. Hier und da sinken die Temperaturen bis auf den Gefrierpunkt, in den Alpen und im Alpenvorland kann es auch Minustemperaturen geben. Dort sind, vor allem in den Morgenstunden, Bodenfrost und teils glatte Straßen durch überfrierende Nässe möglich.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage