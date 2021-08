Wetter für München und Bayern: Sonntag stark bewölkt, zum Wochenbeginn wird es wärmer

Nach starken Regenfällen am Samstag lässt sich die Sonne auch am Sonntag nicht allzu oft sehen. Am Nachmittag kann es erneut schauerartig regnen. Am Montag wird es endlich wärmer.

08. August 2021 - 08:55 Uhr | AZ

Am Sonntag ist vom Sommer in München weiter nichts zu sehen. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

München - Wo ist nur der Sommer? Diese Frage stellen sich wohl auch am Sonntag viele Menschen in München und Bayern. Die Antwort: Sonnenanbeter müssen sich weiter gedulden. Doch dann gibt es endlich gute Nachrichten. Am Sonntagvormittag bleibt es rund um München stark bewölkt. Am Nachmittag kann es vielerorts wieder schauerartig regnen. Immerhin ist es nicht allzu kalt, die Temperaturen erreichen 18 bis 23 Grad. Ab Montag wird es wärmer In der Nacht zu Montag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut Schauer, die aber rasch abklingen. Es kühlt bis auf sieben Grad ab. Ab Montag wird es schließlich besser, an den Alpen gibt es in der zweiten Tageshälfte aber ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 25 Grad. Am Dienstagnachmittag und -abend kann es an den Alpen vereinzelt kurze Schauer oder Gewitter geben. Sonst wird aber mehr Sonne als Wolken erwartet, es bleibt weitestgehend trocken. Im Alpenvorland wird es bis zu 28 Grad warm, es kann allerdings windig werden. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Sonntag: Wolkig bis stark bewölkt, vielerorts Regenschauer. Und wieder kalt. Höchstwerte 11 bis 16 Grad.

Wolkig bis stark bewölkt, vielerorts Regenschauer. Und wieder kalt. Montag: Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Schauer. Höchstwerte 20 bis 25 Grad.

Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Schauer. Dienstag: Mehr Sonne als Wolken, vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte bis zu 28 Grad.