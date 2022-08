Wetter für München und Bayern: Sonntag sonnig, Wochenstart nass

Das Wochenende zeigt sich sonnig und freundlich. Zum Wochenstart kann es hier und da nass werden.

Ein Mann liegt in der Sonne auf einer Kiesbank an der Isar.

München - Viel Sonne und sommerliche Temperaturen können die Münchner noch am Sonntag genießen. Am Montag startet die Woche jedoch mit einem Regen-Intermezzo.

Der Sonntag wird in Schwaben und Oberbayern sonnig. In den übrigen Regionen gibt es zum Nachmittag vermehrt Quellwolken und es kann gebietsweise kurze Regenschauer geben. Über den östlichen Mittelgebirgen kurze Sommergewitter.

Leichter Regen zum Wochenstart

Am Montag (Mariä Himmelfahrt) ist es schon am Vormittag wolkig mit ersten Regenschauern, aber auch noch gelegentlichem Sonnenschein. Im Tagesverlauf gebietsweise Regenschauer oder Gewitter, in den Alpen schauerartiger, manchmal auch gewittrig verstärkter Regen.

Am Dienstag viel Sonne samt harmloser Quellbewölkung. Trocken und teilweise heiß bei 26 bis 31 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage