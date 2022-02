Wetter für München und Bayern: Sonniges Wochenende mit kalten Nächten

Am Wochenende zeigt sich häufig die Sonne. Tagsüber ist es mild, nachts kühlt es dann merklich ab. Reifglätte in den Morgenstunden möglich. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

Blauer Himmel über der Residenz (links) und der Theatinerkirche in der Münchner Innenstadt.

München - Sonnige Tage und kühle Nächte erwarten die Menschen in Bayern am Wochenende.

Wetter in München: Nebel legt sich - und die Sonne kommt durch

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, gelangt unter deutlichem Hochdruckeinfluss wieder mildere Luft nach Bayern.

Bis in den Vormittag gibt es verbreitet Frost, streckenweise auch noch Glätte durch gefrorene Nässe sowie lokalen Nebel, teils mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Auch am Sonntag scheint die Sonne

Im Tagesverlauf weichen die Wolken dann allmählich der Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal sieben Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es laut DWD vielerorts klar oder wenig bewölkt, zeitweise zeigen sich aber auch höhere Wolkenfelder. In der Nacht wird es bei Temperaturen zwischen -2 und -7 Grad deutlich kühler. Stellenweise Glätte durch Reif.

Am Sonntag scheint häufig die Sonne, sie muss sich dabei aber immer wieder durch höhere Wolkenfelder kämpfen. In der Nacht zum Montag ist es meist nur gering bewölkt, in Nordbayern gibt es mitunter dichtere Wolkenfelder.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage