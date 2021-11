Wetter für München und Bayern: Sonniges Wochenende, dann kommt der Regen

Das Wochenende zeigt sich in den meisten Teilen Bayerns von seiner sonnig-herbstlichen Seite. Zum Start der neuen Woche setzen sich die Wolken dann immer mehr durch und es kann gebietsweise zu Regen und bei Temperaturen im Minusbereich auch zu gefrorener Nässe kommen.

Das Wochenende in München beginnt zunächst noch bewölkt, im späteren Verlauf kommt immer häufiger die Sonne zum Vorschein.

München - Tief Quentin lenkt subpolare Meeresluft vom Nordwesten her nach Mitteleuropa und bringt Temperaturen zum Teil im Minusbereich mit. Im Norden Bayerns kann es gebietsweise leicht regnen, im Laufe des Freitags wird es trockener und am Abend lockert der Himmel auf. Im Süden herrscht am Freitag ein Mix aus Wolken und Sonne.

Am Wochenende gewinnt dann das Hoch Silvi die Oberhand und bestimmt das Wetter in Bayern mit reichlich Sonnenschein. Am Sonntag kann es in Franken und der Oberpfalz bei bewölktem Himmel gelegentlich regnen.

In den Niederungen des Alpenvorlandes und in den Alpentälern kann das Thermometer auf bis zu -6 Grad in den Nacht- und Morgenstunden sinken, entsprechend kann es dort zu Gefahr durch gefrorene Nässe kommen. Gebietsweise ist mit Nebelfeldern und einer Sichtweite von unter 100 Metern zu rechnen.

München: Sonne-Wolken-Mix am Wochenende

In München und dem näheren Umkreis wird es sowohl am Freitag als auch am Samstag und Sonntag einen Mix aus Sonne und Wolken geben, Regen wird aktuell nicht erwartet. Wirklich wärmer wird es trotzdem nicht, die Temperaturen bewegen sich dauerhaft im einstelligen Bereich mit herbstlichen Höchsttemperaturen um die 9 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage