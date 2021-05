Wetter für München und Bayern: Sonniger Wochenstart, warme Temperaturen

Hoch "Waltraud" bringt sommerliches Wetter nach Bayern. Am Sonntagnachmittag strahlt die Sonne vom Himmel. Auch der Wochenstart bleibt sonnig: Bis zur Wochenmitte können die Münchner echtes Biergartenwetter genießen.

Gäste sitzen im Englischen Garten am Kleinhesseloher See im Biergarten.

München - Der Wochenstart in Bayern wird schön und warm.

Bereits am Sonntag herrscht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den meisten Gebieten trockenes Frühsommerwetter mit viel Sonne und wenigen Quellwolken. Die Temperaturen erreichen über 20 Grad - und so bleibt es auch bis Mitte kommender Woche. Einzelne Wolkenfelder ziehen gelegentlich über Bayern hinweg - aber den Regenschirm muss man in dieser Woche nichtmal vorsorglich einpacken.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage