Wetter für München und Bayern: Sonniger Wochenstart erwartet

Auf ein regnerisch-graues Wochenende folgen ein paar freundlichere Tage zur zweitletzten bayerischen Sommerferienwoche.

München - Ganz besonders im Münchner Süden hat es in der Nacht auf Sonntag ordentlich geblitzt und gewittert. Der Sonntag gibt sich dann auch entsprechend grau und regnerisch. Ab Sonntag setzt sich von Nordwesten her allmählich Hochdruckeinfluss durch, wie der DWD am Samstagabend mitteilte. An und südlich der Donau sind jedoch weiterhin einzelne starke Gewitter möglich mit stellenweise Unwettern mit Starkregen.

Auf ein regnerisches Wochenende folgt Sonne

Bereits am späten Sonntagabend sollten sich die dichten Regenwolken verziehen und in München scheint weitgehend die Sonne. Einzig ein paar Wolkenfelder hindern das Thermometer daran, in hitzigere Bereiche hochzuklettern. Erste Regenschauer werden dann erst wieder für Mittwoch erwartet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage