Wetter für München und Bayern: Sonniger Wochenstart, bis 25 Grad am Mittwoch

Nach dem eher trüben und teilweise nassen Wochenende wird der Start in die neue Woche frühsommerlich. Zur Wochenmitte könnte die 25-Grad-Marke geknackt werden. Das Wetter für München und Bayern.

München - Die Eisheiligen (11.5.-15.5.) werden dieses Jahr in München ganz und gar nicht eisig! Denn pünktlich zum Mittwoch könnte das Thermometer in der Landeshauptstadt auf bis zu 25 Grad klettern. Nach viel Regen in der vergangenen gibt es in der kommenden Woche Sonne satt.

Wetter in München und Bayern: Schauer und Gewitter in der zweiten Wochenhälfte

Zumindest bis Donnerstag. Dann steigt in ganz Bayern die Wahrscheinlichkeit von Schauern und Gewittern und die Temperaturen gehen stetig zurück. Zum Wochenende prognostizieren die Wettermodelle dann wieder Höchstwerte von um die 15 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage