Wetter für München und Bayern: Sonniger Start in die neue Woche

Die Osterfeiertage enden sonnig, am Ostermontag gibt es nochmal reichlich Sonnenschein in München. Am Dienstag wird es dann wieder etwas bewölkter, auch Regen ist dann möglich.

18. April 2022 - 13:17 Uhr | AZ

Die Sonne beleuchtet den Monopteros-Tempel im Englischen Garten. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

München - Mit strahlendem Sonnenschein verabschiedet sich der Ostermontag in diesem Jahr – den ganzen Tag über bleibt es bei weitestgehend klarem Himmel freundlich und mild. Am Dienstag zieht es dann etwas zu, die Sonne zeigt sich nur selten – den ganzen Tag über kann es immer wieder zu Regen kommen. Der Mittwoch startet dann eher durchwachsen, am Abend zeigt sich hin und wieder die Sonne. Im Gegensatz zum Vortag soll es aber trocken bleiben. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Ostermontag: Viel Sonne bei klarem Himmel, kein Regen. Höchstwerte 8 bis 12 Grad.

Viel Sonne bei klarem Himmel, kein Regen. Dienstag: Bedeckter Himmel mit vielen Wolken, immer wieder Regen. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.

Bedeckter Himmel mit vielen Wolken, immer wieder Regen. Mittwoch: Im Laufe des Tages wird es wieder freundlicher, kein Regen erwartet. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.