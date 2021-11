Wetter für München und Bayern: Sonniger Sonntag, verregneter Wochenstart

Der Sonntag klingt in den meisten Teilen Bayerns sonnig aus. Zum Start der neuen Woche setzen sich die Wolken durch - und es kühlt ab.

Obacht, glatt: Die Temperaturen sinken in den Minusbereich - und der Regen kann zum Wochenstart stellenweise überfrieren.

München - Hoch Silvi kämpft zum Ausklang des Wochenendes tapfer gegen Frontensystem Rudolf an: Am Sonntag verwöhnt uns das Wetter in Bayern tagsüber noch mit Sonnenschein. Doch bereits gegen Abend wird dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Rudolf die Oberhand gewinnen - und es zieht zu.

In der Nacht zum Montag droht in Alpennähe Glätte und in Höhenlagen erster Schneefall.

Verhangener Himmel zum Wochenstart

In den Morgenstunden zum Montag kann das Thermometer auf frostige -6 Grad fallen. Gebietsweise ist mit Nebelfeldern und einer Sichtweite unter 100 Metern zu rechnen.

Der Wochenanfang wird neblig, der Himmel bleibt verhangen. Dazu bläst ein schwacher Wind aus Nordost.

Die Temperaturen bewegen sich am Montag und Dienstag laut Vorhersage durchgehend im einstelligen Bereich.

Auch in Richtung Wochenmitte bessert sich das Wetter kaum: Es bleibt neblig, bei teils etwas wärmeren 12 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage