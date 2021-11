Wetter für München und Bayern: Sonniger Sonntag, herbstlicher Wochenstart

Am Sonntag zeigt sich der November nochmals von seiner sonnigen Seite, zum Wochenstart wird es teils regnerisch und kalt.

Zum Wochenstart kommt der erste Morgenfrost nach München. In Franken kann in Höhenlagen Schnee fallen.

München - Am Sonntag verwöhnt das Wetter die Münchner noch einmal mit Sonne. Nur im Norden Bayerns zieht es zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Vereinzelt kann es hier auch regnen.

In der Nacht zum Montag setzt sich Nebel durch: Autofahrer werden vor Sichtweiten unter 150 Meter gewarnt.

Der Sonntag wird noch einmal richtig schön

Die neue Woche beginnt herbstlich kühl mit vielen Wolken und gebietsweise leichten Regenschauern.

Hier und da sinken die Temperaturen bis an den Gefrierpunkt.

Am Alpenrand und in Franken sind zur Wochenmitte hin Bodenfrost überfrierende Nässe möglich, vor allem in den Morgenstunden. Die Meteorologen warnen vor Straßenglätte.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage