Wetter für München und Bayern: Sonniger, kühler Wochenstart

Zum Wochenauftakt haben wir viel Sonne, warm einpacken sollten wir uns trotzdem. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

München - Die neue Woche beginnt wolkenlos und mit Frost: Am Montag und in der Nacht zum Dienstag kann es also durchaus glatt werden, in den Alpentälern gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sogar strengen Frost.

Tagsüber zeigt sich dafür aber die Sonne - wenn es auch bei wolkenfreiem Himmel kühl ist - bei Höchsttemperaturen zwischen 2 Grad im Bayerischen Wald und 10 Grad westlich des Spessarts.

Auch der Dienstag bringt wieder viel Sonne, es weht ein mäßiger Wind, die Temperaturen steigen liegen zwischen 4 und 9 Grad.

Wetter in München und Bayern:

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne etwas seltener, was nicht zuletzt an den kompakter auftretenden Wolkenfeldern liegt. Bei schwachem Wind kündigen sich Höchsttemperaturen zwischen 5 und 10 Grad an.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen die Wolkenfelder ab, morgens steigt bei Minustemperaturen örtlich Nebel auf.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage