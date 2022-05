Wetter für München und Bayern: Sonniger Donnerstag und Freitag

Sonne satt am Donnerstag und Freitag: Die kommenden Tage werden besonders sommerlich. Am Wochenende gibt's dann wieder eine Abkühlung.

München - Der Frühsommer ist zurück in München: Nachdem der Mittwoch bereits sehr sonnig gewesen war, werden auch der Donnerstag und Freitag besonders freundlich. Die Temperaturen ziehen an, am Freitag kratzen die Werte sogar an der 30-Grad-Marke!

Gegen Abend kann es dann zu leichten Regenschauern kommen, ein erstes Anzeichen fürs Wochenende. Denn das wird weit weniger sommerlich. Die Temperaturen sinken wieder (stark) ab, zudem kann es vor allem am Morgen und Vormittag immer wieder regnen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage