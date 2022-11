Wetter für München und Bayern: Sonnenstunden am Alpenrand

Ein Wochenende mit der warmen Decke auf dem Sofa? Der November startet jedenfalls nass und kalt, erst am Montag wird es ein bisschen wärmer.

München - Der Föhn versorgt München und Südbayern zum Start der neuen Woche mit einigen freundlichen November-Tagen.

Trotz der kühleren Temperaturen können sich die Münchner deshalb bereits am Sonntagvormittag auf ein paar Sonnenstrahlen freuen.

Doch leider hält das schöne Wetter nicht an: Bereits in den Nachmittagsstunden zieht es zu, und der November lässt sich grau und neblig an.

Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, regnet es in der Nacht zum Montag dann bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Feuchtkalte Luft und Bodennebel ziehen durch Bayern, vor allem durch Nordbayern und Franken. Ein Lichtblick: So ungemütlich bleibt es nicht lange.

Neue Woche startet gemischt

Die neue Woche startet gemischt: In Nordbayern bleiben die Temperaturen im einstelligen Bereich, am Alpenrand aber nähern sie sich bei einigen Sonnenstunden erneut der 20-Grad-Marke.

Ähnlich sieht es am Dienstag aus: Am Alpenrand klettern die Temperaturen bei Föhn auf über 18 Grad. In Nordbayern dagegen bildet sich Nebel, und in der Nacht zum Mittwoch soll es hier bei 0 Grad schon frostig kalt werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage