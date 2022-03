Wetter für München und Bayern: Sonnenschein pünktlich zum Frühlingsanfang

Das Wochenende in Bayern wird sonnig und teilweise leicht bewölkt – regnen soll es aber kaum. Dafür kann es immer wieder stärkere Windböen geben.

Am Wochenende können die Münchner wieder den Frühling im Englischen Garten genießen.

München - Nach dem Sahararegen dürfen sich die meisten Bayern auf ein freundliches Wochenende freuen. "Für das Wochenende übernimmt wieder das normale Wetter die Regie", sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag.

Ursache für den Wetterumschwung ist den Angaben zufolge unter anderem Tief "Elke", das aus Algerien und Tunesien südostwärts in Richtung Südlibyen zieht. Gleichzeitig sorgen zwei Hochdruckgebiete für eine kräftige Luftströmung aus östlichen Richtungen.

Von Sonntag an scheint daher auch wieder fast überall in Deutschland die Sonne. Es wehe allerdings "ein sehr lebhafter Ost- bis Südostwind, sodass man sich am besten ein windgeschütztes Plätzchen sucht, um die Sonne und meist niedrigen zweistelligen Höchstwerte genießen zu können", sagte der Meteorologe.

Auch die neue Woche zeigt sich sonnig und trocken, wobei es tagsüber zum Teil sehr mild wird.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage