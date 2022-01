Wetter für München und Bayern: Sonne zur Wochenmitte, danach wird es bewölkt

Zur Wochenmitte wird das Wetter etwas freundlicher. Am Donnerstag und Freitag wird es wieder kälter und bewölkt mit vereinzelten Schneeschauern. Die Wettervorhersage für München.

München - In der Nacht auf Mittwoch ist in Bayern mit Glätte, Frost und Schnee auf den Straßen zu rechnen. Am Tag ist es zunächst noch neblig, bevor sich dann in fast ganz Bayern die Sonne bei Höchsttemperaturen von vier Grad zeigt. Es weht ein frischer Wind von Südwesten, am Abend ist mit Schneefall und Regen in tieferen Lagen zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag warnt der Wetterdienst vor starken Windböen aus Südwest bis West für den Süden des Landes.

Wetter in München: Am Mittwoch sonnig, Donnerstag wieder Schnee

Die Temperaturen in München bewegen sich in den kommenden Tagen im niedrigen einstelligen Bereich, dazu kommen ab Donnerstag auch wieder leichte Schneeschauer. Während es am Mittwoch noch recht sonnig ist, werden der Donnerstag und Freitag den Vorhersagen zufolge wieder bewölkt mit Schnee und Regen. Auch am Wochenende bleibt es bedeckt mit vereinzelten Schneeschauern.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage