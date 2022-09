Wetter für München und Bayern: Sonne zum Wochenstart

Die neue Woche startet nach einem verregneten Wochenende deutlich freundlicher. Das Wetter für München und Bayern.

München - Mit einem Mix aus Schauern, kurzen Gewitter und sonnigen Abschnitten präsentiert sich am Sonntag das Wetter in Deutschland. In der Nacht zum Montag zeigt sich dann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits häufiger der nahende Herbst: Vor allem in den Tieflagen der Südhälfte gibt es teils dichten Nebel, der sich am Montag mitunter nur recht zäh auflöst.

Der Start in die neue Woche ist dann durch Hochdruckeinfluss geprägt. Nach Nebelauflösung scheint am Montag die Sonne. Zunehmend wechselhafter präsentiet sich das Wetter dann am Dienstag. Am meisten Sonne bekomme der Süden ab, dort bleibe es auch meist trocken.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage