Wetter für München und Bayern: Sonne satt zum Wochenende

Nach den heißen Tagen sinken die Temperaturen leicht, zum Wochenende bleibt es trotzdem weiterhin sonnig. Das Wetter für München und Bayern.

Der Sommer in München lockt viele Menschen zur Abkühlung an die Isar. (Archivbild)

München - Am Donnerstag gab es in München mit Temperaturen über 30 Grad den heißesten Tag der Woche. Am Freitag wird es merklich kühler, aber frieren wird man bei bis zu 25 Grad wohl nicht.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, sinken die Temperaturen am Wochenende bayernweit auf maximal 26 Grad. Vereinzelt sind Regenschauer und Gewitter möglich. Doch bereits nächste Woche könnte es wieder heiß werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage