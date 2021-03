Wetter für München und Bayern: Sonne kämpft mit Wolken, es bleibt kühl

Die Wolken sind durchaus unberechenbar, doch die neue Woche startet mit Sonne. Die Temperaturen klettern langsam, am Mittwoch verziehen sich die Wolken mehr und mehr.

Ausflügler nutzten am Sonntag das sonnige Wetter für eine Kanufahrt auf dem Main.

München - Am Montag ist es vom nördlichen Franken bis ins nördliche Alpenvorland und nach Niederbayern bewölkt. Vereinzelt regnet oder schneit es, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Rest Bayerns scheint oft die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen einem und sieben Grad. In der Nacht zum Dienstag wird das Wetter laut der Vorhersage wechselhaft mit Temperaturen bis zu minus sieben Grad.

Über München verziehen sich die Wolken recht schnell und bei Höchstwerten bis zu sechs Grad scheint dann oft die Sonne. Am Dienstag allerdings kehren die Wolken zurück und geben der Sonne nur selten eine Chance - es gibt nur kurze Auflockerungen, so die Prognose.

Sonne setzt sich am Mittwoch durch

Nachts bleibt es frostig, am Tag sind bis zu sieben Grad möglich. In der Nacht zum Mittwoch soll es Schneeregen geben. Vorsicht also auf den dann glatten Straßen.

Die Niederschläge lassen dann im Laufe des Mittwoch nach, und wir können wieder die Sonne begrüßen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage