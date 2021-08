Wetter für München und Bayern: Sommerliche Temperaturen auch in der zweiten Wochenhälfte

Nach starken Unwettern zuletzt ist der Sommer endlich zurück. Auch in der zweiten Hälfte der Woche wird es sommerlich warm.

München - Zwischenhoch Elfi bestimmt mit sehr warmer Meeresluft das Wetter in Bayern. Auch in der zweiten Wochenhälfte setzen sich die sommerlichen Temperaturen fort.

Bis zu 29 Grad warm könnte es bereits am Mittwoch in Teilen Bayerns werden. Am Donnerstag seien dann Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad möglich, auch am Freitag wird es heiß. Allerdings steige dann auch wieder das Gewitterrisiko. Ob es bereits am kommenden Wochenende zu neuen Unwettern kommen könnte, lasse sich derzeit noch nicht mit Sicherheit berechnen, so der DWD.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage