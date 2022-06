Wetter für München und Bayern: Sommerliche Temperaturen – Abkühlung zur Wochenmitte

Hochsommer am Sonntag, teils kräftige Gewitter am Montag: So wird das Wetter in München und Bayern in den kommenden Tagen.

26. Juni 2022 - 11:18 Uhr | AZ

Der Sommer ist zurück in München. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

München - Nach einer etwas verregneten und bewölkten Woche ist der Sommer pünktlich zum Wochenende wieder zurück! Am Sonntag werden in München bis zu 28 Grad erwartet, in ganz Bayern ist es größtenteils sonnig. Doch dann wird es gebietsweise stürmisch: Im westlichen Franken und an den Alpen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit vereinzelten Gewittern, Hagel und Böen mit bis zu 80 Stundenkilometern. Wetter in München: Nach sommerlichen Tagen sinken die Temperaturen Der Montag soll besonders heiß in Passau werden – hier sind Temperaturen von bis zu 32 Grad möglich. Für die Nacht zum Dienstag werden weitere Gewitter erwartet, wie ein Meteorologe am Sonntag sagte. Besonders betroffen seien dann Schwaben und West- sowie Nordfranken. Zum Mittwoch hin kommt die Abkühlung: Regen in großen Teilen Bayerns und Temperaturen um die 25 Grad. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Sonntag: Weitgehend sonnig, kaum Wolken. Wie schon am Vortag bleibt es trocken. Höchsttemperaturen 23 bis 28 Grad.

Weitgehend sonnig, kaum Wolken. Wie schon am Vortag bleibt es trocken. Montag: Temperaturen ziehen weiter an. Abends kann es zu Regenschauern kommen. Höchsttemperaturen 22 bis 30 Grad.

Temperaturen ziehen weiter an. Abends kann es zu Regenschauern kommen. Dienstag: Zunächst Sonnenschein, dann stark bewölkt. Höchsttemperaturen 24 bis 31 Grad.