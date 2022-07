Wetter für München und Bayern: Sommerhitze mit Abkühlung am Horizont

Nach einer nassen Abkühlung folgt am Freitag wieder ein Hitzetag. Gegen Abend könnten sich aber wieder Gewitter bemerkbar machen.

Sommer an der Isar in München.

München - Den Freistaat erwartet am Freitag wieder ein heißer Sommertag mit viel Sonne. Am Nachmittag soll jedoch das Gewitterrisiko an den Alpen steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit. Starkregen, Hagel und Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometer seien hierbei möglich. In der Nacht von Freitag auf Samstag seien Gewitter auch in anderen Regionen Bayerns wahrscheinlich. Die Waldbrandgefahr sei weiterhin hoch und die Luft allgemein trocken.

Nach einem regnerischen Samstag Vormittag verziehen sich dann die dunklen Wolken allmählich wieder und der Rest des Wochenendes wird sommerlich-heiß mit Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Nach einer klaren und darum ziemlich warmen Sonntagnacht wird dann auch der Start in die Woche sonnig.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage