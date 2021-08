Wetter für München und Bayern: Sommer macht eine Pause - es wird kühl und herbstlich!

Eine Kaltfront bringt ab Donnerstag kühles und herbstliches Wetter nach Bayern. Kaum Sonne, immer wieder Regen und Temperaturen unter der 20-Grad-Marke.

München - Ab Donnerstag bekommt es der Freistaat laut dem DWD-Meteorologen mit einer Kaltfront zu tun. Dann ist überwiegend mit bewölktem Himmel zu rechnen, es kann regnen. Mit 12 bis 17 Grad wird es kühl. In der Nacht kann es Regen und vereinzelte Gewitter geben.

Auch der Freitag wird demnach stark bewölkt, es kann Schauer und einzelne Gewitter geben, nur Teile Schwabens bleiben demnach verschont. Die Temperaturen erreichen 13 bis 19 Grad. Hoch oben in den Alpen kann es dann sogar schneien: Die Schneefallgrenze sinke zum Wochenende hin auf etwa 2.000 Meter, sagte der DWD-Meteorologe.

Kaltfront zieht ab Donnerstag über Bayern

Der Samstag ist meistens bedeckt und es kann schauerartigen, zum Teil mit einzelnen Gewittern durchsetztem Regen geben.

Am Sonntag oft dichte Wolken, bis Mittag einzelne, im weiteren Tagesverlauf verbreitet Regenschauer und einzelne Gewitter. In München lockert es abends und in der Nacht auf. Es bleibt kühl, die Temperaturen erreichen kaum noch die 17-Grad-Marke.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage