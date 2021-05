Wetter für München und Bayern: Sommer ade! Jetzt wird's wieder regnerischer

Das gute Wetter mit Temperaturen über der 25-Grad-Marke hat nur kurz angehalten, nach dem sommerlichen Wochenende wird es nun wieder schlechter. Häufig kann es regnen.

München - Nach einem sommerlichen Wochenende mit reichlich Sonne wird das Wetter nun langsam wieder schlechter.

Während es in Bayern auch am Montag nochmal sehr warm wird, sind einzelne Schauer und Gewitter vom nördlichen Alpenrand bis nach Oberfranken bereits gegen Abend nicht ausgeschlossen. Auch in der Nacht kann es dann immer wieder regnen – in Unterfranken sind Gewitter möglich.

Der Dienstag wird dann deutlich bewölkter, am Nachmittag setzt Regen ein. In der Nacht auf Mittwoch verbreitet sich dann kräftiger Regen, der mitunter auch länger anhalten kann.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage