Wetter für München und Bayern: Schwere Unwetter in Teilen Bayerns - München bleibt verschont

In Teilen Bayerns wird es über Pfingsten ungemütlich. Am Sonntag fegten schwere Unwetter über den Freistaat hinweg, in München blieb es aber ruhig.

05. Juni 2022 - 20:01 Uhr | AZ

Dunkle Wolken über dem Rathaus am Marienplatz. (Archivbild) © st

München - Die angekündigten schweren Gewitter blieben am Sonntag in München aus. Wie die Feuerwehr auf AZ-Nachfrage mitteilt, hat es im kompletten Stadtgebiet lediglich drei wetterbedingte Einsätze gegeben. Der "spektakulärste" Vorfall trug sich in der Johanneskirchner Straße in Bogenhausen zu, wo ein Teil eines Baums abrach und in einem anderen Baum hängenblieb. Dieses Stück wurde sicherheitshalber von den Einsatzkräften entfernt, verletzt wurde niemand. Während München von den Unwettern also weitgehend verschont blieb, hat es einige Teile Bayerns schlimmer erwischt. Im Allgäu hat es schwere Gewitter mit Hagel und stürmischen Windböen gegeben. Es seien teils heftige Hagelschauer niedergegangen, bestätigte die Polizei. Zudem habe man Meldungen von umgestürzten Bäumen erhalten. Es sei aber möglicherweise mit mehr Schäden zu rechnen, da weitere Gewitter in der Region vorhergesagt wurden. Wetter in München: Der Pfingstmontag wird wechselhaft Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für den Abend auch für die Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern und Oberpfalz vor extremen Unwettern. Im Allgäu im Bereich des Landkreises Lindau sah es nach den Hagelschauern so aus, als habe es geschneit: Die Straßen waren weiß. Unter anderem war ein Radlader im Einsatz, um die Hagelkörner beiseite zu schieben. Der Pfingstmontag ist von einem Sonne-Wolken-Mix geprägt, dann melden sich erneut vereinzelt Schauer und Gewitter an. Das Wetter könnte auch Auswirkungen auf die Aufräumarbeiten nach dem schweren Bahnunglück von Garmisch-Partenkirchen haben. Sollte es zu Unwettern kommen, würde die Einsatzleitung natürlich reagieren und die Arbeiten unterbrechen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Sonntag: Wechselhaft, ab Nachmittag teils schwere Gewitter. Höchsttemperaturen 16 bis 27 Grad.

Wechselhaft, ab Nachmittag teils schwere Gewitter. Montag: Erst freundlich, gegen Abend dann mehr Wolken, auch Regen ist möglich. Höchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.

Erst freundlich, gegen Abend dann mehr Wolken, auch Regen ist möglich. Dienstag: Mittags schon leichte Gewitter möglich, am Abend dann regen. Höchsttemperaturen 15 bis 19 Grad.