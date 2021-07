Wetter für München und Bayern: Schwere Unwetter erwartet

Kräftige Gewitter können auch am Sonntag in einigen Teilen Bayerns für Sturmböen, Starkregen und Hagel sorgen. Besonders an den Alpen und im Bayrischen Wald warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schweren Unwettern.

München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Sonntagabend vor schweren Gewittern gewarnt. Vor allem in den Landkreisen südwestlich von München ist die Gefahr von örtlich starken Unwettern mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturm hoch. .

Stellenweise könnten auch am Montag noch bis zu 40 Liter auf den Quadratmeter fallen. Wo genau sich die Unwetter entladen, ist schwer vorherzusagen. Die Gewitter verziehen sich zudem nur langsam. "Es gibt keinen Wind, der sie schnell vertreiben würde", so der DWD.

Ortsweise kam es auch in der Nacht auf Sonntag in Schwaben, Oberbayern und Franken zu heftigen Unwettern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. So verzeichnete die Polizei in Schwaben mehrere Einsätze wegen kleinerer Überschwemmungen. Zwischenzeitlich wären zudem Hagelkörner so groß wie Golfbälle in der Region um Kempten vom Himmel gekommen, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtete. Im Vergleich zu dem Hochwasser der vergangenen Wochen blieben größere Schäden oder Überschwemmungen im Freistaat allerdings aus.

