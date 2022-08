Wetter für München und Bayern: Schwere Gewitter am Freitagabend erwartet

Nach einigen sehr heißen Tagen zieht ab Freitagnachmittag eine Kaltfront durch Bayern. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit teils schweren Unwettern.

Ein Blitz entlädt sich über München in der Nähe der Heilig-Kreuz-Kirche im Stadtteil Giesing. (Archivbild)

München - Nach zuletzt heißen Tagen kühlt es in München ab Freitagabend deutlich ab. Wegen des Wetterumschwungs kann es auch zu Unwettern kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat inzwischen – demnach könnte es ab 18 Uhr zu schweren Unwettern kommen.

Die Gewitter, die von Westen aufziehen, können schwere Sturmböen um die 100 km/h sowie heftigen Starkregen und lokal auch Hagel mit sich bringen. Die Warnung gilt vorerst bis 3 Uhr, in der zweiten Nachthälfte lassen die Gewitter dann wieder allmählich nach.

Dennoch wird sich trotz der Unwetter an der Trockenheit in weiten Teilen des Freistaats vorerst nicht viel ändern: "Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es gerade in Franken nicht flächendeckend regnen wird", sagte ein Meteorologe des DWD.

Deutlich Abkühlung am Samstag: Maximal 20 Grad

Der Samstag wird dann äußerst durchwachsen: Bei bedecktem Himmel werden maximal 20 Grad erreicht, viel Regen wird allerdings nicht erwartet. Der Sonntag wird wieder etwas freundlicher, die Sonne schaut bei Maximalwerten von 23 Grad ein bisserl öfter raus.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage