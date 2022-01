Wetter für München und Bayern: Schneematsch zum Wochenstart

Das Wetter in Bayern und München bleibt zum Wochenstart kalt, grau und ungemütlich. Durch überfrierende Nässe droht Straßenglätte.

Strenger Frost: In München - hier im Hofgarten - bleibt es bis zur Wochenmitte kalt.

München - In weiten Teilen Bayerns droht Straßenglätte durch Schnee oder überfrierende Nässe, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Schneefallgrenze liegt ab dem Wochenende bei rund 400 Metern.

Das bedeutet: In den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen und in den östlichen und westlichen Alpen fallen noch in der Nacht von Sonntag auf Montag ein bis fünf, im Bayerwald bis zu 10 Zentimeter Neuschnee. Es kann zu Schneeverwehungen kommen.

Auch in München bleibt es grau und kalt. Bis zur Wochenmitte zieht Nebel durch die Stadt. Erst in der Nacht zum Mittwoch klart der Himmel auf - und es wird noch kühler.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage