Wetter für München und Bayern: Schnee und Frost am Wochenende

Es wird wieder kälter in München. Nach der milden Woche sinkt die Schneefallgrenze am Wochenende bis ins Flachland. Die Meteorologen warnen vor Frost und Glätte.

München - Ein Tief über Norditalien bestimmt am heutigen Samstag das Wetter in Bayern, und an dessen Rand strömt von Nordosten polare Luft ein. Das bedeutet: Für Anfang April wird's ungewöhnlich kalt, gebietsweise haben wir sogar Dauerfrost.

Mittags und nachmittags gibt es - mit Ausnahme des nördlichen Frankens - wenige Zentimeter Neuschnee, im Bergland wird's vereinzelt glatt. Im südlichen Alpenvorland bis Sonntagvormittag fallen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitere fünf bis zehn Zentimeter Schnee. Ansonsten: Vorsicht vor überfrierender Nässe!

Schneefall in München und ganz Bayern erwartet

Am Sonntag kündigte sich an den Alpen und im südlichen Vorland leichter Schneefall an, der sich allmählich an den unmittelbaren Alpenrand zurückzieht. In der Nacht zum Montag an den Alpen letzte Flocken.

Sonst wechselnd bewölkt, teilweise auch aufklarend. Am Morgen unangenehm kalt - im Oberallgäu werden um die -10 Grad erwartet. Im Süden erneut Glätte durch gefrierende Nässe, in Alpennähe noch durch Schnee.

Der Montag beginnt freundlich, dann ziehen dichte Wolken auf. Bei mäßigem bis böigem Wind kündigen sich für ganz Bayern Niederschläge an - teils als Regen, teils als Schneeregen. Im Bergland wird's Schnee mit Glätte.

Nach und nach wird's wieder wärmer

Den Meteorologen zufolge sollen die Temperaturen in der kommenden Woche dann Tag für Tag etwas klettern. Doch so warm wie vereinzelt noch Ende März, als mitunter mehr als 20 Grad gemessen wurden, soll es vorläufig nicht mehr werden. Ende der kommenden Woche bewegen sich die Tageshöchsttemperaturen demnach zuerst einmal langsam über die Zehn-Grad-Marke.

