Wetter für München und Bayern: Samstag noch sommerlich, dann wird es kühl und nass

Unter Hochdruckeinfluss gelangt am Samstag mit westlicher Strömung relativ trockene und warme Luft nach Bayern. Am Sonntag zieht eine Kaltfront von Hessen her Richtung Alpen und bringt auch Regen mit.

21. August 2021 - 12:37 Uhr | AZ

Der Samstag zeigt sich noch sonnig, ab Sonntag wird es bewölkt und regnerisch. © Sina Schuldt/Archivbild

München - Der Samstag verwöhnt noch einmal mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen bis 26 Grad. Der Sonntag ist überwiegend wolkig bis stark bewölkt, es kann immer wieder zu Schauern oder gewittrigen Regenfällen kommen, die Temperaturen sinken merklich. Neue Woche startet kühl und nass Die neue Woche beginnt kühl und bewölkt, es kann immer wieder zu leichten Regenschauer kommen. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Samstag: Viel Sonne, vereinzelt Wolken. Höchstwerte 15 bis 27 Grad.

Viel Sonne, vereinzelt Wolken. Sonntag: Teils stark bewölkt, gewittrige Regenschauer möglich. Höchstwerte 17 bis 21 Grad.

Teils stark bewölkt, gewittrige Regenschauer möglich. Montag: Viele Wolken und teils auch gewittriger Regen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad.

Viele Wolken und teils auch gewittriger Regen. Dienstag: Wechselnd bis stark bewölkt, es muss mit Schauern gerechnet werden. Höchstwerte 13 bis 17 Grad.